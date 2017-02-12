Франк-Вальтер Штайнмайер. Справка

REUTERS/Vasily Fedosenko

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избрали президентом Германии.

Ниже приводится биографическая справка

Немецкий государственный деятель Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) родился 5 января 1956 года в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ).

В 1974 году окончил гимназию и был призван на военную службу в бундесвер.

В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

В 1982 году окончил Университет им. Юстуса Либиха в Гисене, где изучал юридические и политические науки.

В 1983-1986 годах проходил предзащитную юридическую практику во Франкфурте-на-Майне и Гисене, в 1986 году защитил докторскую диссертацию.

В 1986-1991 годах занимал должность научного сотрудника на факультете общественного права и политологии в Университете им. Юстуса Либиха.

В 1991 году являлся юрисконсультом по информационному праву и политике в отношении СМИ в государственной канцелярии Нижней Саксонии.

В 1993-1994 годах — начальник канцелярии премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шредера.

В 1994-1996 годах возглавлял в государственной канцелярии отдел политических директив, межведомственной координации и планирования.

В 1996-1998 годах занимал должность статс-секретаря, главы государственной канцелярии Нижней Саксонии.

После избрания Шредера канцлером Германии, с ноября 1998 по июль 1999 года Штайнмайер был статс-секретарем федерального правительства, уполномоченным по координации деятельности спецслужб, с июля 1999 года по ноябрь 2005 года был руководителем ведомства федерального канцлера.

В 2005 году Франк-Вальтер Штайнмайер занял пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС — СДП, в ноябре 2007 года стал вице-канцлером.

В сентябре 2008 года был выдвинут кандидатом СДПГ на пост федерального канцлера.

На сентябрьских выборах в бундестаг социал-демократы получили 23% голосов избирателей, и Штайнмайер стал руководителем парламентской фракции социал-демократов и главой оппозиции.

После выборов в сентябре 2013 года социал-демократы смогли вернуться к власти, сформировав вторую большую коалицию с блоком ХДС/ХСС.

В декабре 2013 года Штайнмайер вновь занял пост министра иностранных дел ФРГ.

16 ноября 2016 года Штайнмайер был официального выдвинут в качестве кандидата на пост президента ФРГ от правящих в составе коалиции партий — Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и Христианско-социального союза.

27 января 2017 года освобожден от должности министра иностранных дел.

12 февраля избран президентом Германии. "За" его кандидатуру проголосовал 931 человек, всего было подано 1 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре политику нужно было набрать 631 голос.

Штайнмайер женат, его супруга — судья суда по административным делам Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender). У пары есть дочь.