Штайнмайер официально вступает в должность президента Германии

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 марта, избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер официально вступает в свою должность, передает Deutsche Welle.

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Накануне завершился пятилетний срок полномочий Йоахима Гаука на этой должности.

Официальная церемония передачи власти Гауком Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней, по традиции, примут участие супруги политиков — будущая первая леди Эльке Бюденбендер и ее предшественница Даниэла Штадт. После церемонии Гаук с своей супругой покинут дворец.

Напомним, Штайнмайер был избран президентом 12 февраля делегатами немецкого Федерального собрания.