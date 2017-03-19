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    Штайнмайер официально вступает в должность президента Германии

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    Официальная церемония передачи власти Гауком Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней, по традиции, примут участие супруги политиков - будущая первая леди Эльке Бюденбендер и ее предшественница Даниэла Штадт.
    Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 марта, избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер официально вступает в свою должность, передает Deutsche Welle

    Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умланд: Штайнмайер на посту президента ФРГ будет конкурировать с главой МИД

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    Накануне завершился пятилетний срок полномочий Йоахима Гаука на этой должности.

    Официальная церемония передачи власти Гауком Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней, по традиции, примут участие супруги политиков — будущая первая леди Эльке Бюденбендер и ее предшественница Даниэла Штадт. После церемонии Гаук с своей супругой покинут дворец.

    Напомним, Штайнмайер был избран президентом 12 февраля делегатами немецкого Федерального собрания. 

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