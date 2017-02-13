Хроника 12 февраля: захват базы в Чонгаре, пеня за ЖКХ, президент Германии Штайнмайер

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 12 февраля, в Чонгаре неизвестные напали на базу крымскотатарского батальона, стало известно, что на Донбассе заблокировали еще одно направление, а премьер Владимир Гройсман объявил о намерении созвать заседание энергоштаба для оценки ситуации с запасами угля. Помимо этого в СМИ появилась информация, что украинцам грозит пеня за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Чонгаре неизвестные напали на базу крымскотатарского батальона

В селе Чонгар Херсонской области вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди. По информации СМИ, "Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. В расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам". Сообщений о пострадавших в распоряжении СМИ пока нет.

Пропавшие военные вторые сутки не выходят на связь

У силовиков нет новых данных о возможном месте нахождения военных, которые 9 февраля не вернулись с задания. Спикер штаба АТО Леонид Матюхин предполагает, что военные, которые 9 февраля не вернулись с задания после выполнения наблюдения в Луганской области, просто не могут выйти на связь. В минувшую субботу пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Завтонов заявил, что группа украинских военных не вернулась с задания после выполнения наблюдения в Луганской области.

Гройсман созовет заседание энергоштаба для оценки ситуации с запасами угля

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен созвать заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности, с запасами угля. Он пояснил, что необходимость оценки ситуации продиктована, прежде всего, блокадой поставок угля из зоны АТО, что уже отразилось на работе предприятий металлургической отрасли, а также коммунальных компаний прифронтовой зоны. Ранее сообщалось, что неподалеку от Торецка участники блокады Донбасса заблокировали еще одно направление.

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Рабинович подал в суд на Парубия

Внефракционный нардеп Вадим Рабинович заявил, что такого позорного руководства Верховной Радой никогда не было. Он заявил, что подал в Административный суд на спикера ВР Андрея Парубия за нарушение регламента и закона Украины. В прошлом году нардеп Рабинович уже инициировал сбор подписей за отставку главы парламента Андрея Парубия. Тогда речь шла о высказывании спикера ВР, что он не будет считаться с мнением жителей переименованных населенных пунктов.

Украинцам грозит пеня за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Новая редакция закона про услуги ЖКХ, которая ожидает рассмотрения в Раде, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки, сообщает "Зеркало недели". Причиной такого решения может послужить то, что уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. СМИ пишут, что власти придумывают различные способы мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ от мирной, но неэффективной реструктуризации, к пугающему, но юридически сложному аресту имущества должников.

Пожар на Бессарабском рынке в Киеве

Накануне в столице на Бессарабском рынке вспыхнул пожар. "Евразию" и весь подъезд пришлось эвакуировать. Пожарные больше часа не могли приступить к тушению трансформатора в подвальном помещении из-за высокого напряжения пока сотрудники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара. Сейчас причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама

В Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама. Женщина и кот погибли на месте. Ребенка забрали в реанимацию. О мотивах женщины в данный момент неизвестно. Позже стало известно, что трехлетний ребенок скончался в реанимации.

Виту Заверуху и ее парня избили в Киев

Парень Виты Заверухи Олесь Черняк заявил, что националисты из группировки "С14" их избили. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, конфликт возник из-за текста благодарности Заверухи тем, кто помогал ее освобождению из тюрьмы. Парень Заверухи утверждает, что их обоих пригласили в "С14" обсудить спорные моменты и во время общения началась драка.

Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана с 97% голосов

Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов, заявил в понедельник председатель ЦИК страны. Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркмении, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей. На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.

Президентом Германии стал Штайнмайер

Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. Штайнмайер с самого начала считался главным кандидатом на пост президента. Действующий президент Йоахим Гаук ранее заявил о своем отказе выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий из-за возраста – сейчас ему 77 лет.

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В аэропорту Гамбурга десятки людей пострадали из-за неизвестного вещества

В воскресенье в аэропорту имени Гельмута Шмидта Гамбурга в результате утечки неизвестного вещества пострадали не менее 52 человек. Несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Аэропорт был временно закрыт. Сообщается, что посетители жаловались на раздражение дыхательных путей. Среди пострадавших украинцев нет, сообщили в МИД Украины.

Совбез ООН обсудит запуск ракеты КНДР на срочном заседании

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером соберется на консультации для обсуждения ситуации запуска Северной Кореей баллистической ракеты в нарушение резолюций ООН и требований международного сообщества. Об этом сообщили в Миссии Украины при ООН, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности. В воскресенье КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2").

Во Франции акция "против насилия" обернулась погромами

В субботу порядка 2 тысяч участников протеста вышли на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя "Справедливости для Тео". Поводом для протестов, которые не прекращаются уже неделю, стали обстоятельства задержания по подозрению в торговле наркотиками 22-летнего выходца из Марокко Тео. Впоследствии он заявил, что полицейские его избили и изнасиловали. После протестов в пригороде Парижа полиция задержала 37 человек.

В Калифорнии может прорвать самую высокую дамбу: объявлена массовая эвакуация

Немедленная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл и угрозы ее аварии, вода может прорваться в течение часа, сообщил офис шерифа округа Батте. По словам шерифа, эрозия аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров. Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей.

Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций.