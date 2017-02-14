Умланд: Штайнмайер на посту президента ФРГ будет конкурировать с главой МИД

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Новым президентом ФРГ избран Франк-Вальтер Штайнмайер. Политик уже пообещал налаживать отношения со сложными партнерами. К ним он относит и США, и РФ.

Штайнмайер обещает сам себя тормозить в вопросах внешней политики.

"Я думаю, что должен сам себя останавливать. Я должен остудить свой пыль и не комментировать каждый день обычные события внешней политики", — заявил он.

Однако не стоит забывать, что Штайнмайер был активным участником нормандских переговоров.

Во внутренней политике он будет выступать, скорее всего, неким арбитром. 76% немцев по разным соцопросам одобряют его деятельность. В то же время есть версии, что якобы Ангела Меркель пытается таким образом избавиться от мощного конкурента на выборах канцлера. С другой стороны, якобы его родная Социал-демократическая партия Германии, в частности ее ключевые игроки — Зигмар Габриэль и Мартин Шульц, пытаются подвинуть мощного конкурента.

Избрание Штайнмайера в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал немецкий политолог Андреас Умланд.

По вашему мнению, насколько Штайнмайер будет активным игроком в немецкой политике уже на должности президента? Будет ли он далее принимать участие в текущих внешнеполитических событиях?

— Конечно, он будет принимать участие. В этом и некая функция президента, что он является такой публичной фигурой и неким таким моральным, можно сказать, лидером нации.

И тут еще такая особенность, что Штайнмайер, в отличие от предыдущих федеральных президентов, имеет такой широкий внешнеполитический опыт. Это, если я правильно помню, было редко раньше, что, скорее всего, это были такие внутриполитические политики, которые не имели такого обширного опыта. Поэтому здесь есть, действительно, возможность, что Штайнмайер будет в чем-то конкурировать с министром иностранных дел, потому что у него множество знакомств, и его же отношений с международными лидерами. И в его обязанности входит иностранные визиты.

Но я не думаю, что он будет такую большую роль во внутренней политике играть. Может быть, да, иногда, как арбитр, но функция президента все-таки очень отделена от ежедневной политики.

В полномочия президента входит возможный роспуск парламента, если не удалось в течение трех туров голосования назначить канцлера. Насколько это серьезный козырь в рукаве Штайнмайера?

— Я не помню такого случая, что вообще когда-то такое было. И, скорее всего, это такие формальные права, которые президент имеет.

В принципе, Германия — однозначно парламентская республика. И эти функции, которые расписаны для федерального президента, это все понимают, что это чисто формальные функции, и они просто сделаны для того, чтобы некую процедуру пройти.

Но президент сам не может тут какую-то независимую роль играть. В Германии нет такой традиции. Даже если бы это чисто по Конституции было бы возможно.

Во время голосования в Федеральном собрании кандидатуру Штайнмайера единогласно поддержали представили ХДС/ХСС и СДПГ. Означает ли это, что те трения, которые наметились ранее среди представителей коалиции, все-таки сошли на нет? Либо это просто внешняя ширма?

— С этой коалицией такое дело, что она — результат безвыходной ситуации. То есть она существует, поскольку других альтернатив, в общем-то, нет. И сейчас выглядит по последним опросам, что даже теоретическая альтернативная коалиция между христианскими демократами и либеральными демократами и "зелеными" еще была буквально месяц тому назад возможна чисто арифметически. Она сейчас уже становится менее вероятной, и поэтому какие бы там ни были трения, видимо, эти две партии будут и дальше продолжать рулить и, скорее всего, все-таки опять ХДС, то есть христианские демократы, будут иметь канцлера будущего. Может, это уже не будет Меркель, может, это будет другой кандидат. То есть, если социал-демократы не обойдут еще на выборах христианских демократов.

Напомним, дипломат Василий Филипчук в эфире "ГС" заявил, что заявление Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе было направлено на поиск компромисса, который разблокирует вопросы проведения выборов и восстановления украинского суверенитета.