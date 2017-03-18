Военные в Израиле убили 16-летнего палестинца, участвовавшего в протестах

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Израильские военнослужащие открыли огонь по протестующим палестинцам, убив 16-летнего подростка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВС Израиля.

Отмечается, что палестинцы, участвовавшие в протестах на территории оккупированного Западного берега, забрасывали бутылками с зажигательной смесью проезжавшие мимо автомобили, в результате чего израильские военнослужащие открыли огонь.

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Как сообщается, представитель армии Израиля заявила, что военные пока проверяют информацию о гибели подростка.

Как сообщалось, на днях Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.