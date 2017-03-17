Сирийская армия заявила об уничтожении самолета ВВС Израиля

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Евгений Орел. Сирийская армия заявила, что сбила один из четырех самолетов ВВС Израиля, которые, по ее данным, нарушили воздушное пространство арабской республики.

"Наши противовоздушные системы отреагировали и сбили один из самолетов на оккупированных территориях. Также был задет еще один самолет, остальные улетели", — говорится в заявлении командования ВС САР, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

При этом в заявлении отмечается, что целью израильской авиации были объекты армии САР в районе сирийской Пальмиры.

В свою очередь израильские военные опровергли сообщения сирийских коллег о потере самолета в Сирии. На просьбу прокомментировать заявление сирийской армии представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сказала РИА Новости: "Насколько мы знаем, ни на одном из этапов безопасность самолетов ВВС Израиля и израильских граждан не была скомпрометирована".

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.