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    Сирийская армия заявила об уничтожении самолета ВВС Израиля

    (обновлено: )37030
    Израильские военные опровергли сообщения сирийских коллег о потере самолета в Сирии. По их словам, "ни на одном из этапов безопасность самолетов ВВС Израиля и израильских граждан не была скомпрометирована".
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Евгений Орел. Сирийская армия заявила, что сбила один из четырех самолетов ВВС Израиля, которые, по ее данным, нарушили воздушное пространство арабской республики.

    "Наши противовоздушные системы отреагировали и сбили один из самолетов на оккупированных территориях. Также был задет еще один самолет, остальные улетели", — говорится в заявлении командования ВС САР, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

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    При этом в заявлении отмечается, что целью израильской авиации были объекты армии САР в районе сирийской Пальмиры.

    В свою очередь израильские военные опровергли сообщения сирийских коллег о потере самолета в Сирии. На просьбу прокомментировать заявление сирийской армии представитель пресс-службы Армии обороны Израиля сказала РИА Новости: "Насколько мы знаем, ни на одном из этапов безопасность самолетов ВВС Израиля и израильских граждан не была скомпрометирована".

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел. 

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