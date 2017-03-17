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    Израильские самолеты были обстреляны ракетами с территории Сирии

    Тема:

    Освобождение Сирии (97)

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    Как отмечается, ночью 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии. После выполнения задачи по израильским самолетам были выпущены несколько зенитных ракет.
    Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
    RIA News Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Самолеты ВВС Израиля подверглись ракетному обстрелу с земли после того, как атаковали несколько целей на территории Сирии, сообщила пресс-служба армии.

    Ракетный удар Израиля по сирийской военной базе под Дамаском. Видео
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    Ракетный удар Израиля по сирийской военной базе под Дамаском

    Потерь с израильской стороны нет. Одна из выпущенных с земли ракет была сбита израильской ПРО.

    "Ночью 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии. После выполнения задачи несколько зенитных ракет были выпущены из Сирии. Силы ПВО перехватили одну из ракет", — сказано в пресс-релизе.

    "Ни на одном из этапов безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой", — добавили военные.

    Минувшей ночью местные СМИ сообщали о сиренах тревоги и звуках взрывов, которые были слышны на восточных рубежах, контролируемых Израилем, в том числе в долине реки Иордан.

    "Могу сказать, что сирены были результатом этого инцидента", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

    Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел. 

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