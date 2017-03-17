Израильские самолеты были обстреляны ракетами с территории Сирии

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Самолеты ВВС Израиля подверглись ракетному обстрелу с земли после того, как атаковали несколько целей на территории Сирии, сообщила пресс-служба армии.

Потерь с израильской стороны нет. Одна из выпущенных с земли ракет была сбита израильской ПРО.

"Ночью 17 марта самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии. После выполнения задачи несколько зенитных ракет были выпущены из Сирии. Силы ПВО перехватили одну из ракет", — сказано в пресс-релизе.

"Ни на одном из этапов безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой", — добавили военные.

Минувшей ночью местные СМИ сообщали о сиренах тревоги и звуках взрывов, которые были слышны на восточных рубежах, контролируемых Израилем, в том числе в долине реки Иордан.

"Могу сказать, что сирены были результатом этого инцидента", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.