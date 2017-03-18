Администрация Трампа планирует крупные поставки вооружений Тайваню - СМИ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа планирует осуществить крупные поставки вооружений Тайваню, которые могут включать ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американские власти.

"Имеется политическое желание осуществить крупные поставки (Тайваню – Ред.)", — цитирует агентство слова анонимного источника в администрации американского президента. Он также отметил, что они будут "более значительными, чем те, которые не были приняты при Обаме".

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По информации источников, у администрации Трампа могут уйти месяцы на то, чтобы преодолеть существующие барьеры, включая позицию Пекина. При этом, они отмечают, что обсуждения данного вопроса уже начались.

Отмечается, что Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Администрация бывшего президента США Барака Обамы в декабре заблокировала продажу оружия на сумму один миллиард долларов Тайваню, несмотря на одобрение этой сделки госдепартаментом и Пентагоном, сообщило ранее издание Washington Free Beacon со ссылкой на чиновников в администрации Трампа. Свертывание поставок вооружений стало шагом назад в попытках США и Тайваня обеспечить защиту от растущего числа китайских ракет и другого современного вооружения, развернутого Китаем. Бывший официальный представитель администрации Обамы Нед Прайс подтвердил, что сделка была приостановлена.

Ранее помощник госсекретаря Сьюзан Торнтон заявила, что США поддерживают политику "единого Китая", но имеют обязательства перед народом Тайваня.

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Отношения между Пекином и Вашингтоном переживают непростой период. Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность и во время своей предвыборной кампании неоднократно делал противоречивые заявления, вызвавшие недовольство и обеспокоенность Китая. В частности, он после избрания провел телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь.

Звонок стал первым официальным телефонным разговором между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года, когда дипломатические связи администрации Тайваня с США прекратились. Кроме этого, Трамп неоднократно грозил ввести пошлины в отношении китайских товаров и признать Китай "валютным манипулятором".

Как сообщалось, Конгресс США в начале марта одобрил предоставление Украине летального вооружения.