Трамп показал фото рукопожатия с Меркель, от которого ранее отказался

Скриншот

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. На официальной странице в Facebook президента США Дональда Трампа опубликовано фото рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Визит Меркель в Вашингтон состоялся в пятницу, 17 марта. Во время встречи лидеры США и ФРГ обсудили вооруженный конфликт в Донбассе.

Смотрите также: Самые забавные рукопожатия мировых лидеров

"Честь имею сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для всего мира", — говорится в описании к фото.

Отметим, ранее сообщалось, что Трамп не пожал руку Меркель во время протокольной фотосъемки в Белом доме. При этом на видео, обнародованном в сети, видно, что американский лидер проигнорировал как призывы представителей СМИ пожать руку канцлеру ФРГ, так и комментарий самой Меркель по этому поводу.

Читайте также — Первый госбюджет Трампа: сюрпризы и падения

Фотографы несколько раз попросили лидеров пожать руку, но Трамп никак на это не отреагировал. Тогда Меркель наклонилась к нему и также сказала: "Они хотят, чтобы мы пожали руки", однако президент США и на это не обратил внимание.

Ранее уже сообщалось о странной манере рукопожатия 45-го президента США.