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    Трамп показал фото рукопожатия с Меркель, от которого ранее отказался

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    Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон состоялся накануне. Во время встречи лидеры США и ФРГ обсудили вооруженный конфликт в Донбассе и реализацию минских договоренностей.
    Ангела Меркель и Дональд Трамп
    Скриншот

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. На официальной странице в Facebook президента США Дональда Трампа опубликовано фото рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Визит Меркель в Вашингтон состоялся в пятницу, 17 марта. Во время встречи лидеры США и ФРГ обсудили вооруженный конфликт в Донбассе

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    "Честь имею сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для всего мира", — говорится в описании к фото.

    Отметим, ранее сообщалось, что Трамп не пожал руку Меркель во время протокольной фотосъемки в Белом доме. При этом на видео, обнародованном в сети, видно, что американский лидер проигнорировал как призывы представителей СМИ пожать руку канцлеру ФРГ, так и комментарий самой Меркель по этому поводу. 

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    Фотографы несколько раз попросили лидеров пожать руку, но Трамп никак на это не отреагировал. Тогда Меркель наклонилась к нему и также сказала: "Они хотят, чтобы мы пожали руки", однако президент США и на это не обратил внимание.

    Ранее уже сообщалось о странной манере рукопожатия 45-го президента США. 

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