наверх
10.02.201708:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп согласился уважать "политику одного Китая" - Белый дом

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (817)

    25910
    По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов. Трамп, по просьбе Си Цизньпина, согласился уважать "политику одного Китая".
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином согласился "уважать "политику одного Китая", сообщил Белый дом.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Shannon Stapleton
    Читайте между строк. Эксперты о разговоре Порошенко - Трамп

    Читайте также: Мистика на рынке недвижимости: застройщики ставят рекорды в кризис

    Как отмечается, "продолжительная телефонная беседа" была "чрезвычайно сердечной". Она состоялась в четверг поздно вечером по времени Восточного побережья США. Белый дом о ней заранее не оповещал.

    "Два лидера обсудили ряд вопросов. Президент Трамп, по просьбе Си Цизньпина, согласился уважать нашу "политику одного Китая", — говорится в сообщении.

    Там также подчеркивается, что "представители США и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес".

    "Они также обменялись приглашениями посетить" США и Китай, говорится в сообщении. Подчеркивается, что "Трамп и Си Цизньпин рассчитывают на дальнейшие очень успешные переговоры".

    Напомним, ранее Трамп поговорил по телефону с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Предположительно, это был первый телефонный разговор между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года, когда дипломатические связи администрации Тайваня с Вашингтоном прекратились. Министерство иностранных дел Китая сделало представление американской стороне в связи с этим телефонным разговором.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе