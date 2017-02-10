Трамп согласился уважать "политику одного Китая" - Белый дом

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином согласился "уважать "политику одного Китая", сообщил Белый дом.

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Как отмечается, "продолжительная телефонная беседа" была "чрезвычайно сердечной". Она состоялась в четверг поздно вечером по времени Восточного побережья США. Белый дом о ней заранее не оповещал.

"Два лидера обсудили ряд вопросов. Президент Трамп, по просьбе Си Цизньпина, согласился уважать нашу "политику одного Китая", — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что "представители США и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес".

"Они также обменялись приглашениями посетить" США и Китай, говорится в сообщении. Подчеркивается, что "Трамп и Си Цизньпин рассчитывают на дальнейшие очень успешные переговоры".

Напомним, ранее Трамп поговорил по телефону с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Предположительно, это был первый телефонный разговор между президентом или избранным президентом США и главой Тайваня с 1979 года, когда дипломатические связи администрации Тайваня с Вашингтоном прекратились. Министерство иностранных дел Китая сделало представление американской стороне в связи с этим телефонным разговором.