Власти Малайзии дали родственникам Ким Чен Нама 3 недели, чтобы забрать тело

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Малайзии дало срок до трех недель родственникам скончавшегося в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, брата лидера КНДР, чтобы забрать тело, сообщает малайзийская газета Star.

"Мы знаем, что у него есть жена и дети. Теперь, когда тело опознано, мы надеемся, что они ответят и явятся, чтобы затребовать тело", — сказал министр здравоохранения страны Сатхасивам Субраманиам (Datuk Seri Dr S Subramaniam). "Мы надеемся, что этот вопрос может быть решен в течение двух-трех недель", — добавил он.

По его словам, если родственники не затребуют тело до указанного срока, правительство будет принимать решение по поводу дальнейших действий. Ранее замглавы министерства здравоохранения Малайзии Химли Яхая не исключил, что скончавшийся в аэропорту брат лидера КНДР может быть похоронен в Малайзии, если его тело не передадут родственникам.

Полиция в пятницу впервые официально подтвердила, что скончавшийся в аэропорту гражданин КНДР Ким Чхоль был братом лидера КНДР Ким Чен Намом.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и долгое время не могла установить окончательно его личность.