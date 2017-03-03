Подозреваемый в причастности к убийству Ким Чен Нама отпущен на свободу

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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Ли Чжон Чоль, гражданин КНДР, подозревавшийся в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР, покинул здание полиции в пригороде Куала-Лумпура, начата процедура по его депортации, сообщило агентство Киодо.

Ли Чжон Чоль был задержан вместе с гражданками Индонезии и Вьетнама по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама – старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына — в аэропорту Куала-Лумпура в середине февраля. Девушкам было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. В отношении же Ли Чжон Чоля полиция заявила, что ей не удалось собрать веских улик и оснований для его дальнейшего задержания. Ранее сообщалось, что он будет депортирован в связи с недействительными въездными документами. Подозреваемыми по делу являются также четыре гражданина КНДР, покинувшие Малайзию сразу после убийства.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает пока происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.