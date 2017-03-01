Двум женщинам предъявили обвинения по делу о гибели Ким Чен Нама

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Власти Малайзии в среду предъявили обвинения двум женщинам в связи с гибелью Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, обвинения были предъявлены гражданке Вьетнама и гражданке Индонезии.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора Малайзии Мохамеда Апанди Али сообщило, что если подозреваемые будут признаны виновными, их приговорят к смертной казни через повешение.

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Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура скончался мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля после нападения на него двух женщин. На его лице найдены следы нервно-паралитического вещества VX. В Южной Корее убеждены, что по приказу из Пхеньяна совершено убийство именно Ким Чен Нама, который в последние годы проживал в китайском Макао.