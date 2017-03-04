Подозреваемый по делу Ким Чен Нама обвинил Малайзию в сговоре против КНДР

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Гражданин КНДР Ли Чжон Чоль, подозревавшийся в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера, — после депортации из Малайзии обвинил власти страны в сговоре против Пхеньяна, сообщает агентство Рейтер.

Ли Чжон Чоль был задержан вместе с гражданками Индонезии и Вьетнама по подозрению в причастности к гибели Ким Чен Нама – старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына — в аэропорту Куала-Лумпура в середине февраля. Девушкам было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. В отношении же Ли Чжон Чоля полиция заявила, что ей не удалось собрать веских улик и оснований для его дальнейшего задержания. Он будет депортирован в связи с недействительными въездными документами. В пятницу стало известно, что малайзийские власти депортировали его в Пхеньян.

Выступая перед журналистами в Пхеньяне, Ли Чжон Чоль обвинил власти Малайзии в том, что его принуждали признаться в причастности к гибели брата лидера КНДР. По его словам, ему представляли ложные доказательства, а полиция показывала ему фотографии его якобы задержанной семьи. "Я понял, что это сговор, направленный на попытку нанести урон статусу и чести республики", — сказал он.

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Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает пока происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.