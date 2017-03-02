Подозреваемый по делу о гибели Ким Чен Нама будет освобожден

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Гражданин КНДР Ли Чжон Чоль, задержанный в феврале по подозрению в причастности к покушению на, предположительно, Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — будет освобожден за недостаточностью улик и депортирован в пятницу.

Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление генерального прокурора Малайзии Мохаммеда Апанди Али. Другой представитель прокуратуры в беседе с агентством отметил, что Ли Чжон Чоль будет депортирован в связи с недействительным въездными документами.

Полиция Малайзии задержала 46-летнего Ли Чжон Чоля 17 февраля в его квартире. По данным полиции, гражданин КНДР прибыл в страну в августе 2016 года и работал в IT-отделе компании Tombo Enterprises. Однако представитель компании заявил, что Tombo Enterprises лишь помогла ему получить рабочую визу, но никогда не нанимала его в качестве сотрудника. Предполагается, что Ли жил в Малайзии около трех лет.

Вместе с ним были задержаны гражданки Индонезии и Вьетнама, которым было предъявлено обвинение в убийстве при соучастии еще четырех человек. Власти Малайзии также добиваются от северокорейской стороны выдачи для дачи показаний второго секретаря посольства КНДР и сотрудника северокорейской авиакомпании, которые находятся в Малайзии. Четверо подозреваемых, которые покинули страну сразу после убийства, объявлены в международный розыск.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малазийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает пока происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.