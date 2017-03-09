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    "Сын" Ким Чен Нама подтвердил гибель отца

    Тема:

    Убийство брата Ким Чен Ына (29)

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    В Youtube появилась видеозапись, на которой запечатлен молодой человек, называющий себя Ким Хан Солем, сыном Ким Чен Нама, убитого в Малайзии опального брата северокорейского лидера.
    Видеоканал euronews (на русском) на Youtube

    Его местонахождение не раскрывается. Ким Хан Соль рассматривается как ключевая фигура в завершении процедуры подтверждения личности Ким Чен Нама с помощью экспертизы ДНК.

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    Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура скончался мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля после нападения на него двух женщин. На его лице найдены следы нервно-паралитического вещества VX. В Южной Корее убеждены, что по приказу из Пхеньяна совершено убийство именно Ким Чен Нама, который в последние годы проживал в китайском Макао.

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