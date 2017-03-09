"Сын" Ким Чен Нама подтвердил гибель отца

Его местонахождение не раскрывается. Ким Хан Соль рассматривается как ключевая фигура в завершении процедуры подтверждения личности Ким Чен Нама с помощью экспертизы ДНК.

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Как сообщалось ранее, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура скончался мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля после нападения на него двух женщин. На его лице найдены следы нервно-паралитического вещества VX. В Южной Корее убеждены, что по приказу из Пхеньяна совершено убийство именно Ким Чен Нама, который в последние годы проживал в китайском Макао.