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    В городской синагоге Сиэтла произошел акт вандализма

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    Неизвестные осквернили внешнюю стену синагоги, написав на ней: "Холокост – это лживая (фейк) история". Полиция расследует инцидент по статье преступления на почве ненависти.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) расследует акт вандализма в городской синагоге, сообщают местные СМИ.

    Купола
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
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    Неизвестные осквернили внешнюю стену синагоги в ночь на четверг. Сделанная черной краской надпись гласит: "Холокост – это лживая (фейк) история".

    Вскоре после того, как надпись была замечена утром в пятницу, проживающий рядом с синагогой мужчина занавесил ее белой простыней с надписью "Любовь побеждает".

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    Полиция расследует инцидент по статье преступления на почве ненависти.

    В последнее время в США участились случаи угроз в адрес еврейских центров. Число организаций, получивших угрозы, перевалило за сотню.

    Несколько актов вандализма произошло на еврейских кладбищах. Белый дом категорически осудил "новую волну антисемитских угроз и ненависти".

    Ранее сообщалось, что в Одесской области разрушили стену перед мемориалом жертвам Холокоста.

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