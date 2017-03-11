В городской синагоге Сиэтла произошел акт вандализма

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Полиция Сиэтла (штат Вашингтон) расследует акт вандализма в городской синагоге, сообщают местные СМИ.
Неизвестные осквернили внешнюю стену синагоги в ночь на четверг. Сделанная черной краской надпись гласит: "Холокост – это лживая (фейк) история".
Вскоре после того, как надпись была замечена утром в пятницу, проживающий рядом с синагогой мужчина занавесил ее белой простыней с надписью "Любовь побеждает".
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Полиция расследует инцидент по статье преступления на почве ненависти.
В последнее время в США участились случаи угроз в адрес еврейских центров. Число организаций, получивших угрозы, перевалило за сотню.
Несколько актов вандализма произошло на еврейских кладбищах. Белый дом категорически осудил "новую волну антисемитских угроз и ненависти".
Ранее сообщалось, что в Одесской области разрушили стену перед мемориалом жертвам Холокоста.