Вандалы пошумели в Киеве, в Чехии дали оценку

РИА Новости Украина

Чуть больше месяца провисела мемориальная доска Вацлаву Гавелу на бывшем бульваре советского революционера Ивана Лепса в Киеве. В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон о декоммунизации, согласно которому под запрет попадает советская символика и топонимика. За появление в городе улицы Вацлава Гавела выступили около 3500 киевлян. 15 декабря 2016 года мемориальная доска работы скульптора Константина Крутицкого была торжественно открыта на бульваре, который отныне носит имя первого чешского президента. И вот она повреждена. "Кто-то, обуреваемый модной сейчас русофобией, скажет, что это опять – пресловутая рука Москвы. Но я вижу реальные причины содеянного", — сказал Sputnik Česká republika пражский политолог, гражданский активист Ян Миклас.

"Существует два варианта. Или это просто обычный акт вандализма, или — выражение недовольства части украинского общества политикой руководства страны. Ведь доску устанавливали либо сами властные структуры, либо те, кто тесно с ними связан. То есть, люди, считающие единственно верным европейский курс развития Украины. А его, как известно, значительная часть общества не приемлет. Так что я воспринимаю акт вандализма в столице Украины не как протест против конкретной личности президента демократической Чешской республики. Скорее кто-то так "своеобразно" заявил о своем категорическом несогласии с процессом интеграции Украины в ЕС, с евроинтеграцией, которую, по мнению вандалов, олицетворяет Вацлав Гавел", — сказал эксперт.

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Также пражский политолог, гражданский активист Ян Миклас считает, что подобные акты вандализма связаны, в том числе, и с ситуацией внутри страны, с невозможностью оппозиции высказать свою точку зрения по политике, проводимой президентом страны — Порошенко.

"Почему люди идут на подобные крайние меры? Видимо, потому, что нет другой возможности, открыто высказать свою позицию. Мы знаем, что украинские власти постоянно разгоняют демонстрации оппозиции. У тех в Украине, чьи взгляды не укладываются во властный "мейнстрим", у инакомыслящих почти нет доступа к СМИ. По общению с украинцами мне известно, что люди опасаются критиковать политику Порошенко, откровенную русофобию, которая приняла сегодня здесь вид какого-то всеобщего помешательства. Опасно сказать о желании восстановить добрые отношения с россиянами", — сказал Миклас.

По мнению Микласа, снос памятников, связанных с российской или советской историей, их осквернение стало повседневной практикой в Украине. Подрастает поколение, которое все это видит и, наверное, считает, что разбить или залить краской мемориальную доску, памятник, даже неважно кому поставленный – норма жизни.

"К счастью, Чехия этой "детской болезнью" переболела, никому не придет сегодня в голову осквернять, скажем, памятник Тарасу Шевченко на улице Кинских в районе Прага-5, в ответ на действия киевских вандалов", — сказал пражский политолог.