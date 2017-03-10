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    При крушении вертолета под Стамбулом погибли пять человек

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    По данным местных телеканалов, вертолет упал прямо на автодорогу. Не исключается, что возможной причиной катастрофы стало столкновение вертолета с неработающей телевизионной мачтой из-за тумана.
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула
    twitter.com/infosondakika

    КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. В результате крушения вертолета в пригороде Стамбула в пятницу погибли пять человек, сообщил глава администрации района Бююкчекмедже Хасан Акгюн.

    Рядом с местом падения находится автопарковка и несколько жилых зданий. Ранее турецкие СМИ сообщили, что возможной причиной катастрофы стало столкновение вертолета с неработающей телевизионной мачтой из-за тумана.

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    "Есть предварительная информация о том, что найдено пять тел. Вертолет упал прямо на автодорогу, в тот момент на трассе не было машин. Туман сильный, совершенно ничего не видно", — сказал Акгюн в эфире телеканала NTV.

    twitter.com/paulybrown
    На месте крушения вертолета в Стамбуле

    При этом он не подтвердил информацию СМИ о том, что вертолет был пожарный.

    Канал CNN Turk сообщает, что на борту вертолета находились семь человек. Обстоятельства уточняются.

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