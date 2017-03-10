При крушении вертолета под Стамбулом погибли пять человек

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. В результате крушения вертолета в пригороде Стамбула в пятницу погибли пять человек, сообщил глава администрации района Бююкчекмедже Хасан Акгюн.
Рядом с местом падения находится автопарковка и несколько жилых зданий. Ранее турецкие СМИ сообщили, что возможной причиной катастрофы стало столкновение вертолета с неработающей телевизионной мачтой из-за тумана.
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"Есть предварительная информация о том, что найдено пять тел. Вертолет упал прямо на автодорогу, в тот момент на трассе не было машин. Туман сильный, совершенно ничего не видно", — сказал Акгюн в эфире телеканала NTV.
При этом он не подтвердил информацию СМИ о том, что вертолет был пожарный.
Канал CNN Turk сообщает, что на борту вертолета находились семь человек. Обстоятельства уточняются.
Seven people, including four foreigners, on board Sikorksy S-76 model helicopter that crashed in Istanbul: Report https://t.co/AMd6FY2wNC pic.twitter.com/Qj04vLXhnO— Hürriyet Daily News (@HDNER) 10 марта 2017 г.