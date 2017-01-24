Крушение спасательного вертолета в Италии. Кадры с места ЧП

Падение вертолета скорой медицинской помощи Италии произошло во вторник после полудня в горной области Абруццо. Машина участвовала в операции по спасению человека, получившего перелом ноги на лыжной трассе. Предполагается, что вертолет упал с высоты 600 метров.

Итальянский телеканал Rainews передал кадры с места крушения: обломки вертолета разбросаны по склону горы на довольно большой площади. В воздухе висит сильный туман, который, возможно, и стал одной из причин катастрофы.

"Шесть человек погибли. Экстренные бригады, прибывшие к обломкам воздушного судна, извлекли тела погибших в разных местах", — заявил агентству Франс Пресс представитель полиции.

Смотрите также: На месте мощного взрыва в центре Лондона