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    Крушение спасательного вертолета в Италии. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )34
    Шесть человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи Италии, выживших нет, сообщили итальянские СМИ. Из-за сложных погодных условий спасателям пришлось добираться до места инцидента пешком.
    Канал RT на Youtube

    Падение вертолета скорой медицинской помощи Италии произошло во вторник после полудня в горной области Абруццо. Машина участвовала в операции по спасению человека, получившего перелом ноги на лыжной трассе. Предполагается, что вертолет упал с высоты 600 метров. 

    Итальянский телеканал Rainews передал кадры с места крушения: обломки вертолета разбросаны по склону горы на довольно большой площади. В воздухе висит сильный туман, который, возможно, и стал одной из причин катастрофы. 

    "Шесть человек погибли. Экстренные бригады, прибывшие к обломкам воздушного судна, извлекли тела погибших в разных местах", — заявил агентству Франс Пресс представитель полиции.

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