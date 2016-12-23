Россия
RSS

Вертолет "Ми-8" совершил вынужденную посадку на Чукотке

31
Вертолет Ми-8. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Вертолет "Ми-8", на борту которого, по предварительным данным, находились шесть человек, совершил вынужденную посадку на Чукотке из-за технических проблем, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В 219 километрах юго-западнее населенного пункта Кепервеем вынужденно сел из-за отказа гидравлики вертолет "Ми-8", на борту которого находились шесть человек", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Вертолет принадлежит компании "ЧукотАвиа". К месту вынужденной посадки готовится вылететь поисковая группа.

Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
    Онищенко: новая партия компромата
    "ПриватБанк" - национализация. Последствия
    Убийство российского посла в Турции