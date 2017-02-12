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    Россия

    На Алтае потерпел крушение вертолет Robinson - СК РФ

    (обновлено: )96
    По факту крушения вертолета Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка. Вертолет принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа".
    Вертолет
    RIA News

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. На территории Республики Алтай над озером Телецкое, по предварительным данным, потерпел крушение вертолет Robinson. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Появились фото самолета, обстрелянного в Черном море

    "По предварительным данным, полученным от очевидцев происшествия, вертолет Robinson потерпел крушение над озером Телецкое", — говорится в сообщении.

    По данному факту Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка.

    Вертолет принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа", сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах.

    Ранее сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи Италии, выживших нет. Из-за сложных погодных условий спасателям пришлось добираться до места инцидента пешком.

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