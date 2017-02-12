На Алтае потерпел крушение вертолет Robinson - СК РФ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. На территории Республики Алтай над озером Телецкое, по предварительным данным, потерпел крушение вертолет Robinson. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, полученным от очевидцев происшествия, вертолет Robinson потерпел крушение над озером Телецкое", — говорится в сообщении.

По данному факту Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка.

Вертолет принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа", сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи Италии, выживших нет. Из-за сложных погодных условий спасателям пришлось добираться до места инцидента пешком.