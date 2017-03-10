В Стамбуле рухнул вертолет

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вертолет потерпел крушение в Стамбуле в пятницу, передает телеканал NTV.
По данным канала, вертолет упал в районе Бююкчекмедже. Информацию о пострадавших и возможных жертвах телеканал не сообщает.
#HELİKOPTER #İSTANBUL pic.twitter.com/uElFNtOTxw— İNFOHABER (@infosondakika) 10 марта 2017 г.
На место происшествия стянуты экстренные службы. Причины инцидента пока не установлены.
На месте крушения вертолета в Стамбуле
Ранее сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи Италии, выживших нет. Из-за сложных погодных условий спасателям пришлось добираться до места инцидента пешком.