В Стамбуле рухнул вертолет

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вертолет потерпел крушение в Стамбуле в пятницу, передает телеканал NTV.

По данным канала, вертолет упал в районе Бююкчекмедже. Информацию о пострадавших и возможных жертвах телеканал не сообщает.

​На место происшествия стянуты экстренные службы. Причины инцидента пока не установлены.

twitter.com/paulybrown На месте крушения вертолета в Стамбуле

Ранее сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи Италии, выживших нет. Из-за сложных погодных условий спасателям пришлось добираться до места инцидента пешком.