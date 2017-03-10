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    В мире

    В Стамбуле рухнул вертолет

    (обновлено: )112
    По данным местного телеканала, воздушное судно упало в пятницу в районе Бююкчекмедже. Информации о пострадавших пока нет. К месту крушения стянуты экстренные службы.
    На месте крушения вертолета в Стамбуле
    twitter.com/paulybrown

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вертолет потерпел крушение в Стамбуле в пятницу, передает телеканал NTV.

    По данным канала, вертолет упал в районе Бююкчекмедже. Информацию о пострадавших и возможных жертвах телеканал не сообщает.

    ​На место происшествия стянуты экстренные службы. Причины инцидента пока не установлены.

    twitter.com/paulybrown
    На месте крушения вертолета в Стамбуле

    Ранее сообщалось, что шесть человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи Италии, выживших нет. Из-за сложных погодных условий спасателям пришлось добираться до места инцидента пешком.

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