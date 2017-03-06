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    Новый указ Трампа ограничивает въезд в США гражданам шести стран

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (73)

    (обновлено: )65010
    Новый указ Трампа приостанавливает въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу или вид на жительство в США.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа приостанавливает въезд в страну гражданам шести стран и программу приема беженцев, сообщило министерство внутренней безопасности США.

    Указ вступает в силу 16 марта.

    Новый указ Трампа приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США.

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    Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев в США, эта мера не коснется тех, кого уже приняли в США или обязались принять и назначили время прибытия на американскую территорию.

    Граждане шести стран смогут попасть в США в последующие три месяца, если при рассмотрении их дела смогут доказать, что их въезд соответствует интересам США, говорится в распространенных министерством пояснительных материалах.

    Представитель администрации США заверил журналистов на брифинге, что США в связи с указом не будут отменять уже выданные визы или разрешения беженцам поселиться в США.

    Ирак исключен из списка стран, гражданам которых запрещен въезд в США, поскольку улучшил информирование американских властей о своих гражданах, въезжающих на территорию США, сообщили в министерстве.

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    Новый иммиграционный указ Трампа о запрете гражданам ряда стран на въезд в США не является запретом на въезд мусульман, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Этот указ ни в коем случае не предназначен для того, чтобы быть запретом на въезд мусульман", — заявил представитель администрации.

    Предыдущий указ Трампа, подписанный 27 января, имел схожие параметры, но был приостановлен судом. Новый указ отличается главным образом отсутствием в списке стран Ирака.

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