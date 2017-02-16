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    В мире

    Фэллон обвинил РФ в стремлении дестабилизировать Запад с помощью СМИ

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    Майкл Фэллон в очередной раз обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, а также обратил внимание на "мягкую пропаганду" РФ посредством телеканалов, "которые у нее в Великобритании".
    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
    AFP 2014 Фото: Paul Ellis / AFP

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина, Мария Табак. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в очередной раз обвинил РФ в попытках дестабилизировать Запад и НАТО, в том числе через СМИ.

    "Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач — и альянс это понимает — это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом", — сказал Фэллон, находящийся сейчас в Брюсселе, в интервью телеканалу Sky News.

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    Carlos Barria/REUTERS
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    Министр вновь обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, после чего корреспондент телеканала задал ему вопрос, не вмешалась ли Россия и в референдум о членстве Великобритании в ЕС.

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    "Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России", — ответил Фэллон.

    При этом министр признал необходимость диалога с Россией.

    На прошлой неделе Фэллон выступил в Шотландии с большой речью, посвященной РФ. Тогда в числе потенциальных сфер сотрудничества с Россией он назвал урегулирование в Сирии, борьбу с исламским терроризмом и сокращение вооружений. При этом он заявил, что считает необходимым "призвать к ответу" "информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik".

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    С конца прошлого года тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в Великобритании, и в других европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

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