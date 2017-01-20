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    Британские специалисты обучат служащих всех видов войск в Украине - Фэллон

    (обновлено: )4501
    В сообщении министерства обороны Великобритании отмечается, что страна начинает подготовку служащих украинских ВВС, наряду со служащими армии и ВМС.
    Встреча министра обороны Великобритании Майла Фэллона с министром обороны Украины генералом армии Степаном Полтораком
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Великобритания расширяет программу помощи вооруженным силам Украины, начиная обучение служащих украинских ВВС.

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    Facebook Министерства обороны Украины
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    "Министр обороны сэр Майкл Фэллон объявил, что Великобритания по-прежнему привержена задаче поддержки Украины, о чем говорит подготовка британской армии к распространению уже широкой программы обучения на все виды войск страны", — говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

    В пятницу Фэллон находится с визитом в Киеве, это вторая его поездка на Украину за 1,5 года.

    "Сэр Майкл объявил, что Великобритания начинает подготовку служащих украинских ВВС, наряду со служащими армии и ВМС. Во время встречи с министром обороны Украины генералом армии Степаном Полтораком, министр обороны подтвердил, что британские специалисты к концу марта подготовят 5 тысяч украинских военнослужащих, на тысячу больше, чем планировалось первоначально, и продолжат осуществлять программу подготовки еще год", — отмечается в сообщении.

    Минобороны также указывает, что Великобритания продолжает поддерживать процесс реформ в Украине.

    Напомним, в Минобороны сообщили, что более семи тысяч иностранных военных будут участвовать в военных учениях в текущем году в Украине.

    Ранее парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент. Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

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