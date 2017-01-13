КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Подразделения противовоздушной обороны Украины провели тактико-специальные учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается в сообщении, "подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия" в Херсонской области.

По данным пресс-службы, во время занятий военнослужащие отработали аэрозольное маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние.

Министерство обороны Украины Учения подразделений ПВО прошли в Херсонской области

В ведомстве отметили, что особенностью этих учений является выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью. Тактико-специальные занятия проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.

Напомним, учения с ракетными стрельбами на юге Украины прошли 1 и 2 декабря. Военные провели контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляла не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении стрельб.