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    В мире

    Трамп подписал три указа по борьбе с преступностью

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    Первый указ Дональда Трампа касается борьбы с транснациональными преступными группировками, второй - мер по борьбе с преступностью в США, третий вводит меры по дальнейшему предотвращению насилия против правоохранителей в США.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг в прямом эфире американских телеканалов три указа по борьбе с преступностью.

    Первый указ касается борьбы с транснациональными преступными группировками, второй — мер по борьбе с преступностью в США, третий вводит меры по дальнейшему предотвращению насилия против правоохранителей в США.

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    Как сказал Трамп до подписания документов, "первое, я распоряжаюсь, чтобы министерство юстиции и министерство внутренней безопасности предприняли все необходимые и законные меры, чтобы сломать хребет преступным картелям, которые распространились по всей стране и разрушают жизни нашей молодежи и многих других людей".

    "Второе, я распоряжаюсь, чтобы министерство юстиции сформировало рабочую группу по снижению насильственных преступлений в Америке. И в-третих, я распоряжаюсь, чтобы министерство юстиции внедрило план по снижению насилия против служителей правопорядка", — сказал Трамп перед подписанием указов.

    "Начинается новая эра, эра закона, и начинается она прямо сейчас", — сказал президент.

    Только что назначенный генпрокурор — глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, выступая на церемонии, что в США "есть проблемы с преступностью". Он также пообещал "покончить с беззаконием нелегальной иммиграции" и "с рвением и настойчивостью" защищать указы Трампа.

    Восстановление закона и порядка, а также ограничение иммиграции были основными обещаниями Трампа в ходе предвыборной кампании.

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