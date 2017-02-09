Трамп подписал три указа по борьбе с преступностью

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг в прямом эфире американских телеканалов три указа по борьбе с преступностью.

Первый указ касается борьбы с транснациональными преступными группировками, второй — мер по борьбе с преступностью в США, третий вводит меры по дальнейшему предотвращению насилия против правоохранителей в США.

Как сказал Трамп до подписания документов, "первое, я распоряжаюсь, чтобы министерство юстиции и министерство внутренней безопасности предприняли все необходимые и законные меры, чтобы сломать хребет преступным картелям, которые распространились по всей стране и разрушают жизни нашей молодежи и многих других людей".

"Второе, я распоряжаюсь, чтобы министерство юстиции сформировало рабочую группу по снижению насильственных преступлений в Америке. И в-третих, я распоряжаюсь, чтобы министерство юстиции внедрило план по снижению насилия против служителей правопорядка", — сказал Трамп перед подписанием указов.

"Начинается новая эра, эра закона, и начинается она прямо сейчас", — сказал президент.

Только что назначенный генпрокурор — глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, выступая на церемонии, что в США "есть проблемы с преступностью". Он также пообещал "покончить с беззаконием нелегальной иммиграции" и "с рвением и настойчивостью" защищать указы Трампа.

Восстановление закона и порядка, а также ограничение иммиграции были основными обещаниями Трампа в ходе предвыборной кампании.