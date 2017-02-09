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    Советник Трампа призвала американцев покупать вещи от Ivanka Trump

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    Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй отметила, что отказ ряда сетей универмагов продолжать продажу продукции Иванки Трамп является нападками на президента.
    Дочь президента США Иванка Трамп
    Иванка Трамп, facebook

    КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй выступила с призывом покупать одежду марки Ivanka Trump, подвергнув критике магазины, отказывающиеся от сотрудничества с дочерью президента.

    Иванка Трамп
    REUTERS ike Blake
    Иванка Трамп: любимая дочь президента

    "Я скажу так: покупайте вещи от Ivanka Trump. Я ненавижу ходить по магазинам, но сегодня я пойду и куплю что-нибудь себе (этой марки)", — сказала Конуэй в эфире телеканала Fox News. Она повторила позицию Белого дома о том, что отказ ряда сетей универмагов продолжать продажу продукции дочери президента является "нападками на него", которые делаются за счет его дочери.

    На прошлой неделе сеть американских универмагов Nordstrom отказалась от продаж выпускаемой Иванкой Трамп одежды, сославшись на низкий спрос. При этом СМИ распространили электронное письмо, которое якобы получили все сотрудники сети, в котором отказ связывался с указом президента Трампа о временном ограничении на въезд в США из ряда стран.

    Затем об отказе продлить отношения с Иванкой заявила сеть люксовых универмагов Neiman Marcus. Решение также было мотивировано низким спросом на ее продукцию.

    В среду СМИ сообщили, что сеть TJ Maxx хотя официально не отказывается от продажи одежды Ivanka Trump, убрала рекламу, связанную с этим брендом, вещи ее имени больше не будут представляться на отдельных стендах или полках, как было ранее.

    Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду написал, что Nordstrom обошелся с Иванкой "нечестно", что вызвало критику в его адрес и вопросы о том, не является ли это злоупотреблением положения для вмешательства в бизнес. Белый дом отверг такие обвинения, заявив, что Трамп имеет полное право заступаться за членов своей семьи.

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