Трамп: США "увязли в конфликтах" по всему миру благодаря таким, как Маккейн

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что его страна увязла в конфликтах, в том числе из-за таких политиков, как сенатор Джон Маккейн.

Ранее Маккейн, который не испытывает особых симпатий к Трампу, раскритиковал недавнюю спецоперацию США в Йемене против "Аль-Каиды", во время которой погиб один американский военнослужащий Уильям "Райан" Оуэнс.

"Сенатору Маккейну не стоит говорить журналистам об успехе или провале миссии. Это только усиливает врага! Он (Маккейн) проигрывает уже так долго, что больше не знает, как побеждать, просто посмотрите на беспорядок, в котором оказалась наша страна — увязла в конфликтах везде! Наш герой Райан погиб в победной миссии, по словам генерала (министра обороны Джейсма) Мэттиса, а не провальной", — написал Трамп в четверг в Twitter.

"США пора поумнеть и начать снова побеждать!", — добавил президент.

Президент не пояснил, что он имеет в виду под поражениями 80-летнего Маккейна, который минувшей осенью переизбрался в сенат на очередной шестилетний срок. Ранее Трамп критиковал сенатора за то, что во время войны во Вьетнаме тот попал в плен.