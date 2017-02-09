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    Трамп: США "увязли в конфликтах" по всему миру благодаря таким, как Маккейн

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    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (44)

    (обновлено: )12710
    По мнению президента США Дональда Трампа, сенатору Джону Маккейну не стоит говорить журналистам об успехе или провале миссии США в Йемене против "Аль-Каиды".
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что его страна увязла в конфликтах, в том числе из-за таких политиков, как сенатор Джон Маккейн.

    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria
    Трамп поговорил с Эрдоганом. Комментарий эксперта

    Ранее Маккейн, который не испытывает особых симпатий к Трампу, раскритиковал недавнюю спецоперацию США в Йемене против "Аль-Каиды", во время которой погиб один американский военнослужащий Уильям "Райан" Оуэнс.

    "Сенатору Маккейну не стоит говорить журналистам об успехе или провале миссии. Это только усиливает врага! Он (Маккейн) проигрывает уже так долго, что больше не знает, как побеждать, просто посмотрите на беспорядок, в котором оказалась наша страна — увязла в конфликтах везде! Наш герой Райан погиб в победной миссии, по словам генерала (министра обороны Джейсма) Мэттиса, а не провальной", — написал Трамп в четверг в Twitter.

    "США пора поумнеть и начать снова побеждать!", — добавил президент.

    Президент не пояснил, что он имеет в виду под поражениями 80-летнего Маккейна, который минувшей осенью переизбрался в сенат на очередной шестилетний срок. Ранее Трамп критиковал сенатора за то, что во время войны во Вьетнаме тот попал в плен. 

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