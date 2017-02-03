Маккейн: США должны поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп должен предоставить правительственным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил РИА Новости глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн.

Ранее сообщалось, что Маккейн обратился к президенту Трампу в письме с просьбой предоставить Украине летальное оружие.

"Переносные комплексы Javelin и контрбатарейное вооружение", — сказал Маккейн в ответ на вопрос, поставки какого оружия он имел в виду.

Читайте также: Донбасский дневник. Из жизни фронтового города Донецка

США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.