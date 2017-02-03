Нападение на полицейских у Лувра: преступник кричал "Аллах Акбар"

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Неизвестный, напавший в пятницу на патрульного военнослужащего у Лувра, был вооружен мачете и кричал "Аллах Акбар", заявил прибывший на место инцидента глава парижской полиции Мишель Кадо.

По его словам, инцидент произошел на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, имевший при себе два рюкзака и вооруженный мачете, набросился на военный патруль.

Военнослужащие ответили огнем в сторону нападавшего. Он был ранен в живот.

Кадо сообщил также, что один из военнослужащих получил легкие ранения.

Ранее сообщалось о нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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