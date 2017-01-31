Нападение террористов на саудовский фрегат в Йемене

Два человека погибли в результате нападения на саудовский фрегат возле йеменского порта Ходейда в Красном море; еще три человека получили ранения.

Город Ходейда находится под контролем повстанцев-хуситов.

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В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.