наверх
29.01.201701:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    РФ рассматривает США как важнейшего партнера в борьбе с терроризмом

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (700)

    9310
    По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин напомнил, что РФ на протяжении более, чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера.
    Московский Кремль. Архивное фото
    RIA News Борис Приходько | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что сегодня Россия рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло
    Выход в свет. О чем Трамп поговорит с Путиным и Меркель - мнение эксперта

    Читайте также: Госязык, Пинчук, резолюция ПАСЕ и другие скандалы. Эксперты подвели итоги недели

    "Он (Путин — ред.) напомнил, что наша страна на протяжении более, чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украина-Польша: патриотизм и раздор