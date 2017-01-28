РФ рассматривает США как важнейшего партнера в борьбе с терроризмом

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что сегодня Россия рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

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"Он (Путин — ред.) напомнил, что наша страна на протяжении более, чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили украинскую проблему. Было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.