Налог в 20% на импорт из Мексики заплатит за стену на границе - Белый дом

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Белый дом предполагает, что за стену на мексиканской границе можно будет заплатить путем введения 20-процентного налога на импорт из Мексики, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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"Если посмотреть на план, который сейчас приобретает очертания, (в нем) используется глубокая реформа налогообложения со странами, с которыми у нас торговый дефицит, например, с Мексикой. Если эти 50 миллиардов долларов (торгового дефицита) обложить 20-процентным налогом на импорт…, мы можем собрать 10 миллиардов в год и легко заплатить за стену", — сказал Спайсер.

По словам пресс-секретаря, Белый дом связался по этому вопросу с обеими палатами конгресса и разрабатывает соответствующий план.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы предотвратить поток нелегальной иммиграции. Трамп настаивает, что Мексика заплатит за это строительство. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето несколько раз повторял, что Мексика не собирается платить за стену. Тогда Трамп написал в Twitter, что в таком случае лучше отменить готовящийся визит Пенья Ньето в Вашингтон. Президент Мексики отменил визит.

Строительство стены, за которую "заплатит Мексика", является одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.