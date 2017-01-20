Строительство "Стены" в Харьковской области обещают возобновить весной

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Председатель Харьковской ОГА провела разговор с главой Государственной пограничной службы Украины по реализации проекта "Европейский вал" (также известный как проект "Стена") на границе Харьковской области с Россией, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Ранее в четверг глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила о прекращение реализации проекта "Стена" в Харьковской области из-за отсутствия финансирования. После этого Госпогранслужба заявила, что данная информация не соответствует действительности.

Как отмечается, соответствующее строительство сейчас "действительно приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирования". Но в государственном бюджете на 2017 год заложены 200 млн грн на продолжение строительства, подчеркивают в ОГА.

"В случае поступления соответствующих ассигнований на счета Государственной пограничной службы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок возобновления строительства — апрель-май 2017 года", — сообщили в пресс-службе.

Глава пограничной службы Виктор Назаренко отметил, что все ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.

Со своей стороны Светличная заявила, что готова оказывать всяческую помощь по продолжению строительства инженерных сооружений на границе с Россией.

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В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.