наверх
20.01.201718:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Строительство "Стены" в Харьковской области обещают возобновить весной

    (обновлено: )8503
    Глава пограничной службы Виктор Назаренко сообщил, что все ранее построенные сооружения на границе с Россией в рамках проекта "Стена" поддерживаются в надлежащем состоянии.
    Проект Стена на границе с РФ зимой
    КП / Константин Буновский

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Председатель Харьковской ОГА провела разговор с главой Государственной пограничной службы Украины по реализации проекта "Европейский вал" (также известный как проект "Стена") на границе Харьковской области с Россией, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    За "Стену" платят трижды. Жданов о плане оборудования границы МВД

    Ранее в четверг глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила о прекращение реализации проекта "Стена" в Харьковской области из-за отсутствия финансирования. После этого Госпогранслужба заявила, что данная информация не соответствует действительности.

    Как отмечается, соответствующее строительство сейчас "действительно приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием в настоящее время финансирования". Но в государственном бюджете на 2017 год заложены 200 млн грн на продолжение строительства, подчеркивают в ОГА.

    "В случае поступления соответствующих ассигнований на счета Государственной пограничной службы планируется возобновить строительство. Ориентировочный срок возобновления строительства — апрель-май 2017 года", — сообщили в пресс-службе.

    Глава пограничной службы Виктор Назаренко отметил, что все ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.

    Со своей стороны  Светличная заявила, что готова оказывать всяческую помощь по продолжению строительства инженерных сооружений на границе с Россией.

    Читайте также: Жалкое зрелище. "Стеной" Яценюка заинтересовались антикоррупционеры

    В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны