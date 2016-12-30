За "Стену" платят трижды. Жданов о плане оборудования границы МВД

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В МВД разработали свой план обустройства границы. Его уже внесли на рассмотрение правительства.

В правоохранительном ведомстве предлагают отгородиться по государственной границе от России и Молдовы сеткой, построить огневые точки и инженерные конструкции. В целом речь идет о почти девятьсот двадцати пяти миллионах гривен. Выполнить такое укрепление границы в Министерстве внутренних дел предлагают до 2020 года.

Инициативу МВД в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал военный эксперт Олег Жданов.

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Что происходит с так называемой "стеной Яценюка"?

— Я так понимаю, что МВД выступило инициатором еще раз оплатить стоимость проекта "Стена", то есть те деньги, которые были выделены, они исчезли, стены мы не получили, граница у нас остается дырявой, поэтому ее надо все равно закрывать. Поэтому они внесли предложение об инженерном оборудовании границы, хотя это тот же самый проект "Стена", мы к нему возвращаемся опять.

Некоторые эксперты уже раскритиковали предложение МВД за существенное увеличение расходов. Например, стоимость одного опорного пункта, как предлагают в МВД, будет составлять почти одиннадцать миллионов гривен, что в два с половиной раза больше, чем стоит сейчас.

— Я тоже слегка шокирован таким решением МВД. Во-первых, давайте начнем с того, что за границу у нас отвечает Государственная пограничная служба, которая к министерству не имеет никакого отношения. МВД вообще не имеет никакого отношения к охране государственной границы. Там причастна Нацгвардия, Вооруженные силы, они прикрывают, а охраняет границы Государственная погранслужба.

Почему инициатором и разработчиком такой программы по обустройству границы выступает Министерство внутренних дел?

— Это похоже на простую поговорку: очень деньги нужны. Во-первых, завышенная цена, во-вторых, не понятно, почему инициатива исходит от МВД, а не от Госпогранслужбы. Поэтому я бы вообще этот вариант не рассматривал, я бы напомнил, допустим, генпрокурору про проект "Стена" — и пусть он отчитается, где деньги, которые потратил Яценюк на строительство этой стены, и продолжил строительство того проекта, который был взят изначально, тем более, что он типовой для европейских стран и вполне гарантировано обеспечивает охрану и контроль за государственной границей Украины.

Что можно сделать за миллиард?

— В реалиях сегодняшнего дня трудно сказать, если даже мы говорим о том, что 20% инфляции. Надо смотреть на реальную стоимость работ. Опять же, вопрос, как будут проводится закупки для этой стены, по каким расценкам, какие фирмы. Сейчас погранслужба распыляет деньги на местные погранохраны и погранзоны, которые самостоятельно нанимают на свой участок, то есть государственной программы не существует, что приводит к большому проценту коррупции в оборудовании границы, и деньги кончаются быстрее, чем мы их выделяем на сегодняшний день.

Почему речь идет именно о границе с Молдовой?

— Я бы еще сюда добавил и границу с Белоруссией. Дело в том, что государственная граница страны должна быть оборудована одинаково на всех ее участках и во всех зонах.

Это касается и границы с Польшей, Румынией?

— Конечно. И с Польшей то же самое. Единственное, если мы подписываем Ассоциацию с ЕС, то тогда, возможно, граница с Польшей может быть оборудована по обоюдному согласию в инженерном и в огневом отношении в плане обороны.

В Украине есть хотя бы один участок границы, оборудованный современными технологиями?

— Нет, у нас есть остатки советского оборудования на западной границе. Восточная граница у нас фактически номинальная, кроме столбов и в некоторых местах ограждения больше ничего нет. Белорусская и молдавская граница – то же самое. На сегодняшний день похвастаться нечем. Ров роют, а к утру закапывают на грунтовых дорогах между селами, я имею в виду на российско-украинской границе.

На границе с Приднестровьем ситуация такая же?

— Да. Думаю, что денег им никто не даст, но как пиар-акцию о том, что мы предлагали, 100% "Народный фронт" использует. Они уже начали предвыборную кампанию, я имею в виду обращение Яценюка и прочее. Здесь Аваков является инициатором, и себе в актив они это запишут 100%.

Ранее политолог Владимир Воля в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение Генассамблеи ООН по Крыму носит рекомендательный характер и не является вердиктом суда.

Также политолог-международник Антон Кучухидзе сказал в эфире радиостанции, что руководству Украины не удастся избежать принятия закона о проведении выборов на Донбассе.