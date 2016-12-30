Ситуация на границе с Польшей: более 600 авто стоят в очередях

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. По состоянию на 8:00 на границе Украины и Польши образовались очереди, в которых стоят 605 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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В частности, 50 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг — Зосин".

Во Львовской области в ПП "Угринов" — 100, в ПП "Краковец" — 160 (дополнительная — 60), в ПП " Рава-Русская "- 200 автомобилей, "Смильница" — 35.

Напомним, доля украинцев, которые намерены поехать работать за пределы страны, составляет 40%, свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Среди тех, кто высказали желание работать за пределами Украины, только четверть оценили свои шансы на работу за границей как значительные, еще половина — как незначительные, 12% считают, что у них вообще нет шансов.