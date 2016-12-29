Ереван заявил о наличии доказательств нарушения границы Азербайджаном

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Минобороны Армении заявило о наличии у него доказательств нарушения армянской границы военнослужащими Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что рано утром в четверг азербайджанские войска предприняли попытку диверсии на участке государственной границы, расположенной юго-восточнее села Чинари Тавушской области. В результате диверсии погибли трое армянских военнослужащих.

"Министерство обороны Армении располагает неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении с азербайджанской стороны", — сообщили РИА Новости в армянском оборонном ведомстве.

По данным ведомства, предпринявшие диверсию подразделения ВС Азербайджана нейтрализованы и понесли потери. "Противник отброшен, понеся потери, в том числе на территории армянских позиций. Всю ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана", — отметили в Минобороны Армении.

Армянское оборонное ведомство обнародовало имена армянских военнослужащих, погибших в результате азербайджанской диверсии. Это — старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Армения и Азербайджан 2 апреля заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана заявило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.