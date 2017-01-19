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    Киев приостановил строительство "Стены" на границе с РФ

    (обновлено: )19311
    По словам Юлии Светличной, в данный момент в пределах Харьковской области проводятся только работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта "Стена" сооружений на границе.
    Проект Стена на границе с РФ зимой
    КП / Константин Буновский

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украина приостановила строительство защитно-оборонительных сооружений в Харьковской области в рамках проекта "Стена" из-за прекращения финансирования, сообщила на пресс-конференции в четверг глава областной государственной администрации Юлия Светличная.

    Ранее глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил, что, несмотря на сокращение финансирования в Харьковской и Луганской областях, проект "Стена" реализуется по плану. В частности, по его данным, в Харьковской области уже выполнено 50% работ. При этом в службе сообщили, что в 2016 году всего в рамках проекта было обустроено 270 километров противотанковых рвов на границе с РФ.

    На месте строительства проекта Стена
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    "Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается", — цитирует слова Светличной УНИАН.

    По ее словам, в данный момент в пределах Харьковской области проводятся только работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта "Стена" сооружений на границе.

    "На сегодняшний день ведется поддержка тех сооружений и строительных работ, которые уже были проведены. Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока что продолжаться этот проект не будет", — добавила губернатор.

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    В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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