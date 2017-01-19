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    Госпогранслужба опровергла остановку строительства "Стены"

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    По информации госпогранслужбы, финансирование на 2017 год предусмотрено в объеме 200 миллионов гривен, в рамках этого финансирования планируется продолжить работы.
    Проект Стена на границе с РФ зимой
    КП / Константин Буновский

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о прекращении строительства защитно-оборонительных сооружений в рамках реализации проекта "Стена" на границе с РФ в Харьковской области.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
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    Ранее в четверг глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила о прекращение реализации проекта "Стена" в Харьковской области из-за отсутствия финансирования.

    "Это не соответствует действительности. Финансирование на 2017 год предусмотрено в объеме 200 миллионов гривен. В рамках этого финансирования и будут продолжаться работы", — цитирует слова пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна агентство "Укринформ".

    В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен. Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

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