Госпогранслужба опровергла остановку строительства "Стены"

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о прекращении строительства защитно-оборонительных сооружений в рамках реализации проекта "Стена" на границе с РФ в Харьковской области.

Ранее в четверг глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заявила о прекращение реализации проекта "Стена" в Харьковской области из-за отсутствия финансирования.

"Это не соответствует действительности. Финансирование на 2017 год предусмотрено в объеме 200 миллионов гривен. В рамках этого финансирования и будут продолжаться работы", — цитирует слова пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна агентство "Укринформ".

В 2015 году правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в "Европейский вал". Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен. Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.