Число жертв схода лавины на отель в Италии превысило 20 человек

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате схода лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло 23 человека: спасатели извлекли из-под многометровых завалов снега еще пять тел, сообщает новостной телеканал RaiNews24.

ЧП произошло 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. Пропавшими без вести остаются шесть гостей и постояльцев гостиницы.