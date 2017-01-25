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    Число жертв схода лавины на отель в Италии превысило 20 человек

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (101)

    (обновлено: )46
    Пропавшими без вести остаются шесть гостей и постояльцев гостиницы. Лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.
    Работа спасателей в Италии
    Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS, facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате схода лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло 23 человека: спасатели извлекли из-под многометровых завалов снега еще пять тел, сообщает новостной телеканал RaiNews24.

    ЧП произошло 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо. Лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

    За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. Пропавшими без вести остаются шесть гостей и постояльцев гостиницы.

    Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, facebook
    Работа спасателей в Италии

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