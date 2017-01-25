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    Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 18 человек

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (99)

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    Как сообщила префектура итальянской провинции Песка, за прошедшие дни спасатели обнаружили и вытащили из-под снега 11 выживших людей, 11 человек официально считаются пропавшими без вести.
    Работа спасателей в Италии
    Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS, facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Число жертв схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии достигло 18 человек: поздно вечером во вторник пожарные извлекли из-под многометровых завалов снега тело еще одного погибшего мужчины, сообщила префектура провинции Пескара.

    Место падения спасательного вертолета в Италии
    Канал RT на Youtube
    Крушение спасательного вертолета в Италии. Кадры с места ЧП

    За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших людей.

    В настоящее время еще 11 человек официально считаются пропавшими без вести.

    ЧП произошло в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо.

    Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

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