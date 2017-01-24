Спасатели нашли тела еще двух погибших при сходе лавины в Италии

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Обнаружены тела еще двух жертв схода лавины в Италии, число погибших возросло до 14, передает Rainews24.

Восемнадцатого января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

Корреспондент телеканала передает, что двух погибших женщин обнаружили в холле гостиницы. Спасатели продолжают операцию по разбору снежных завалов и обломков здания.

Ранее сообщалось о 12 обнаруженных телах. Пропавшими без вести остаются 15 человек.