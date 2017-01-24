наверх
24.01.201712:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Спасатели нашли тела еще двух погибших при сходе лавины в Италии

    Тема:

    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (96)

    (обновлено: )52
    Сообщается, что спасатели обнаружили двух погибших женщин в холле итальянской гостиницы. Операция по разбору снежных завалов и обломков здания продолжается.
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Обнаружены тела еще двух жертв схода лавины в Италии, число погибших возросло до 14, передает Rainews24.

    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Смертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших

    Восемнадцатого января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

    Корреспондент телеканала передает, что двух погибших женщин обнаружили в холле гостиницы. Спасатели продолжают операцию по разбору снежных завалов и обломков здания.

    Ранее сообщалось о 12 обнаруженных телах. Пропавшими без вести остаются 15 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения