наверх
24.01.201710:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сход лавины на отель в Италии: число жертв достигло 12 человек

    Тема:

    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (95)

    (обновлено: )115
    Пропавшими без вести остаются 17 гостей и постояльцев гостиницы. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 км в час.
    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Количество погибших в результате схода лавины в итальянском отеле достигло 12. Телеканал Rainews24 сообщает во вторник, что найдены тела еще трех жертв.

    Ранее сообщалось о 9 обнаруженных телах. Пропавшими без вести остаются 17 гостей и постояльцев гостиницы.

    Смотрите также: Спасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов

    В минувшую среду снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо.

    Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения