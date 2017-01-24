Сход лавины на отель в Италии: число жертв достигло 12 человек

ANDREAS SOLARO / AFP

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Количество погибших в результате схода лавины в итальянском отеле достигло 12. Телеканал Rainews24 сообщает во вторник, что найдены тела еще трех жертв.

Ранее сообщалось о 9 обнаруженных телах. Пропавшими без вести остаются 17 гостей и постояльцев гостиницы.

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В минувшую среду снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо.

Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.