МИД не рекомендует украинцам посещать районы центральной Италии

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел рекомендует согражданам воздержаться от посещения центральных районов Италии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД в Facebook.

"В связи с землетрясением, произошедшим в провинции Аквила и Риети 18 января этого года, и учитывая сохранение опасности дальнейших толчков, МИД рекомендует гражданам Украины без крайней необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии", — говорится в сообщении.

Граждан Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, призывают внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете министров Итальянской республики.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Италии или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины.

Напомним, снежная лавина сошла в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель.