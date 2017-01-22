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    Общество

    МИД не рекомендует украинцам посещать районы центральной Италии

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (93)

    (обновлено: )22
    Согласно заявлению МИД, внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам Украины без крайней необходимости воздержаться от посещения провинции Аквила и Риети в Италии.
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio/Handout

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел рекомендует согражданам воздержаться от посещения центральных районов Италии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД в Facebook.

    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Vigili del Fuoco/Handout
    Спасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов

    "В связи с землетрясением, произошедшим в провинции Аквила и Риети 18 января этого года, и учитывая сохранение опасности дальнейших толчков, МИД рекомендует гражданам Украины без крайней необходимости воздержаться от посещения этих районов Италии", — говорится в сообщении.

    Граждан Украины, которые находятся на территориях, где сохраняется угроза землетрясения, призывают внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете министров Итальянской республики.

    В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Италии или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины.

    Напомним, снежная лавина сошла в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель.

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