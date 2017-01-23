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    Число жертв схождения лавины в Италии возросло до шести

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (94)

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    Всего в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить и вытащить из-под многометровых снежных завалов 11 человек. 23 постояльца и сотрудник гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Emiliano Grillotti

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Шесть человек погибли из-за схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в Италии. В воскресенье вечером пожарные извлекли из-под снега тело еще одного погибшего мужчины, сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию спасателей.

    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Vigili del Fuoco/Handout
    Спасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов

    Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек. Всего в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить и вытащить из-под многометровых снежных завалов 11 человек. 23 постояльца и сотрудник гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.

    ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.

    Поисково-спасательная операция продолжается. Местные эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди.

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