Число жертв схождения лавины в Италии возросло до шести

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Шесть человек погибли из-за схода снежной лавины на горный отель Rigopiano в Италии. В воскресенье вечером пожарные извлекли из-под снега тело еще одного погибшего мужчины, сообщили местные СМИ со ссылкой на информацию спасателей.

Ранее сообщалось о гибели в результате схода лавины пяти человек. Всего в результате поисково-спасательной операции удалось обнаружить и вытащить из-под многометровых снежных завалов 11 человек. 23 постояльца и сотрудник гостиницы пока официально считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились более 30 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. Местные эксперты надеются, что среди снежных завалов еще могут находиться живые люди.