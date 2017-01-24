Число погибших в результате схода лавины на отель в Италии достигло 16

ansa.it Смертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших Число погибших в результате схода лавины на горный отель в центральной Италии достигло 16, сообщила префектура провинции Пескара, где произошла трагедия.

Ранее сообщалось о 14 обнаруженных спасателями телах.

Днем спасатели, работающие на месте ЧП, обнаружили и подняли на поверхность тело 15-го погибшего, им оказался мужчина. Как сообщает агентство askanews со ссылкой на заявление префектуры, вечером во вторник пожарные достали из-под обломков и снежных завалов тело женщины. Пропавшими без вести, такими образом, остаются 13 человек.

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Восемнадцатого января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.