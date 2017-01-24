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    Число погибших в результате схода лавины на отель в Италии достигло 16

    Тема:

    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (97)

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    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление местных властей, вечером во вторник пожарные достали из-под обломков отеля и снежных завалов тело женщины. Пропавшими без вести, такими образом, остаются 13 человек.
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Emiliano Grillotti

    Авария с автобусом в Италии
    ansa.it
    Смертельная авария с автобусом в Италии: 16 погибших
    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Число погибших в результате схода лавины на горный отель в центральной Италии достигло 16, сообщила префектура провинции Пескара, где произошла трагедия.

    Ранее сообщалось о 14 обнаруженных спасателями телах.

    Днем спасатели, работающие на месте ЧП, обнаружили и подняли на поверхность тело 15-го погибшего, им оказался мужчина. Как сообщает агентство askanews со ссылкой на заявление префектуры, вечером во вторник пожарные достали из-под обломков и снежных завалов тело женщины. Пропавшими без вести, такими образом, остаются 13 человек.

    Смотрите также — Спасательная операция в Италии: выживших достают из снежных завалов

    Восемнадцатого января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

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