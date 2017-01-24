Число жертв лавины в Италии достигло 17 человек

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во вторник пожарные, участвующие в поисковой операции в итальянском горном отеле Rigopiano, на который сошла снежная лавина, достали из-под снежных завалов тело еще одной погибшей женщины, сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей.

Таким образом, общее число жертв достигло 17 человек.

За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. В настоящее время еще 12 человек официально считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо.

Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.