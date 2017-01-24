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    Число жертв лавины в Италии достигло 17 человек

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    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения (98)

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    За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. В настоящее время еще 12 человек официально считаются пропавшими без вести.
    Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель
    REUTERS Soccorso Alpino Speleologico Lazio

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во вторник пожарные, участвующие в поисковой операции в итальянском горном отеле Rigopiano, на который сошла снежная лавина, достали из-под снежных завалов тело еще одной погибшей женщины, сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей.

    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Спасательная операция: 17 выживших в итальянском отеле после схода лавины

    Таким образом, общее число жертв достигло 17 человек.

    За минувшие дни спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под снега 11 выживших. В настоящее время еще 12 человек официально считаются пропавшими без вести.

    ЧП произошло в минувшую среду в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо.

    Снежная лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

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