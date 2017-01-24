Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру Тиллерсона

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря Соединенных Штатов.

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За него проголосовали 11 сенаторов, против высказались 10. Все проголосовавшие за сенаторы — республиканцы. Против высказались демократы, включая бывшего кандидата от Демократической партии в вице-президенты Тима Кейна.

Кандидатуру Тиллерсона теперь должен утвердить весь состав сената.

Лишь два сенатора-демократа пожелали высказаться перед голосованием в комитете. Среди них Бен Кардин, который заявил, что особое его опасение вызывают "тесные отношения Тиллерсона с Россией" и его нежелание усиливать антироссийские санкции. Республиканский сенатор от Флориды Марко Рубио заявил, что у него есть похожие опасения, но он считает, что Тиллерсон сможет "достичь баланса".

Выступая в сенате, Тиллерсон сказал, что сейчас Россия — недружественный соперник, но при этом выразил надежду, что Москва и Вашингтон не перейдут в категорию врагов, и отметил важность диалога между двумя странами.

Говоря о санкциях США против России, Тиллерсон назвал их важным инструментом внешней политики. По его словам, США должны поддерживать статус-кво в своих санкциях против РФ до выработки подхода в отношениях с ней.

На слушаниях Тиллерсон заявил, что не поддерживает присоединение Крыма к России. Он также поддержал "акт Магнитского". Тиллерсон назвал неприемлемыми действия России в Сирии, отказавшись, однако, назвать действия президента РФ Владимира Путина "военным преступлением".